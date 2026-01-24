La curva Sud resta fuori, protesta e reclama rispetto, non tanto per i risultati altalenanti, quanto per il diniego della società a far giocare il “loro” Crotone senza la maglia titolare rossoblù, a gara pronta ad iniziare tra Crotone e Potenza, valida per la 23ª giornata del Girone C di Serie C e chiusa con la vittoria dei pitagorici per 2-0. Un match di rilevanza strategica per entrambe le squadre, impegnate nella corsa ai playoff in una classifica corta e competitiva.

Il Crotone è settimo con 31 punti in 22 gare (9 vittorie, 4 pareggi, 9 sconfitte), con 29 reti realizzate e 20 subite, terza miglior difesa del girone. Il Potenza dell’ex capitano De Giorgio è nono, con 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi, 7 sconfitte), 29 gol fatti e 32 subiti, mostrando un rendimento lontano dalle prestazioni casalinghe al “Viviani”, uno dei suoi principali limiti.

Primo tempo: discreto, con il Crotone a controllare l’inizio senza il “rumore” della curva, che comunque suona i tamburi dall’esterno dello stadio. Al sesto minuto Gallo calcia fuori verso la porta difesa da Cucchietti, dopo un possesso che dura fino al decimo. L’ex centravanti Murano, appena arrivato in Lucania, non tocca ancora palla: l’unica ripartenza degli ospiti è di Maisto, che spreca all’11’. Groppelli prova a spingere a sinistra, ma il giro palla dei padroni di casa non è ancora veloce ed efficace. Lucas Felippe resta isolato sulla destra, senza riuscire ad agganciare il pallone e calciare.

Fino alla mezz’ora, il match resta povero di occasioni, fatta eccezione per un colpo di testa di Sandri mal calibrato e una conclusione di Vinicius finita incredibilmente fuori. Il Crotone controlla bene le offensive del Potenza, soprattutto su D’Auria. Al 31’ Siatounis costringe Merelli a un angolo, al termine dell’unica azione manovrata degli ospiti, che colpiscono anche un legno.

Negli ultimi dieci minuti della prima frazione, la pressione maggiore dei ragazzi di Longo apre qualche spazio: Sandri conclude male di prima al centro dell’area, mentre un minuto dopo Maisto guadagna un altro angolo. La gara si sblocca al 43’ quando Sandri innesca Maggio sulla sinistra, che supera Cucchietti col mancino in velocità. Dopo un giallo a Maggio per proteste e due minuti di recupero, non succede più nulla.

Secondo tempo: De Giorgio inserisce Riggio per un frastornato Adjapong, ma Maggio continua a fare la differenza, costringendo il difensore ospite a salvarsi in angolo. Dal corner di Sandri nasce il gol di Di Pasquale, mancino al volo, per il secondo gol consecutivo in campionato che chiude virtualmente la gara.

Il Crotone insiste e potrebbe segnare il terzo gol in tre minuti, ma imprecisioni nell’ultimo passaggio lo impediscono. Il Potenza cerca di imporre la propria fisicità, intercettando palloni fino al 70’. I cambi di De Giorgio (Anatriello, Schimmenti e Ghisolfi) non incidono sul tabellino. Longo sostituisce Sandri con Calvano per dare maggiore solidità, inserendo anche Andreoni ed Energe per Novella e Maggio. Entra Stronati per un acciaccato Gallo.

I pochi ultras della Sud applaudono e incitano dall’esterno, ma più rumore fa la rappresentanza del centinaio di tifosi del Potenza nel settore nord. Gli ospiti lottano fino all’ultimo minuto dei 4 di recupero, alla ricerca del gol della bandiera, ma il Crotone è attento e ottiene il secondo clean sheet consecutivo, consolidando la propria posizione in chiave playoff.

Il tabellino

Crotone 2-0 Potenza

Reti: Maggio (KR) 43’, Di Pasquale (KR) 53’

CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella (77’ Andreoni), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Vinicius, Gallo (83’ Stronati), Sandri (73’ Calvano); Piovanello, Gomez (c), Maggio (77’ Energe). All. Longo

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Adjapong (46’ Riggio), Camigliano, Bachini, Rocchetti; Felippe (87’ Castorani), De Marco (60’ Schimmenti), D’Auria (69’ Ghisolfi); Murano (60’ Anatriello), Maisto, Siatounis. All. De Giorgio

Arbitro: Enrico Gemelli

Ammoniti: Rocchetti (PO) 11’, Maggio (KR) 44’, Gallo (KR) 54’