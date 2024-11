VIDEO | Si gioca la dodicesima giornata in terza serie. Al Lorenzon va in scena Rende-Vibonese. Un derby nel derby per Orlandi e Modesto dieci anni dopo la salvezza con la Reggina. Mentre al Ceravolo il Catanzaro ospita l’incognita laziale

16 marzo 2008. Al Granillo di Reggio Calabria si gioca Reggina-Siena. E la Reggina di Nevio Orlandi in panchina, Cozza, Brienza, Amoruso e Ciccio Modesto in campo. La Reggina della prima vittoria in Serie A del tecnico di Casalmaggiore e quella che lanciò in piazze più prestigiose l’esterno alto di Crotone. La Reggina della salvezza festeggiata con una giornata di anticipo. L’ultima Reggina condivisa da Orlandi e Modesto che, a distanza di 10 anni, si ritrovano di fronte. L’uno contro l’altro. Modesto sulla panchina del Rende. Orlandi su quella della Vibonese. La capolista contro la matricola terribile. L’allievo contro il maestro. Un derby nel derby quello in programma oggi alle 18:30 al “Lorenzon” dove è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Rende contro Vibonese. Modesto contro Orlandi. Che il derby d’alta quota abbia inizio.

Fidarsi è bene. Non fidarsi è meglio. Soprattutto se vieni da una vittoria rumorosa come quella di Catania e ti ritrovi di fronte una squadra che ancora non ha innescato la marcia giusta ma al suo interno ha giocatori di spessore. Catanzaro versus Rieti. Una sfida più che abbordabile sulla carta per le aquile giallorosse. Non per mister Auteri per il quale in questo campionato non esistono sfide facili. Il tecnico giallorosso conferma modulo e gran parte degli uomini che hanno violato il Massimino. due novità. Iuliano al posto di De Risio in mezzo al campo. Giannone dal primo minuto al fianco di Kanoute e Fischnaller. Fischio d’inizio alle 16:30. Arbitrerà il signor D’Ascanio di Ancona.