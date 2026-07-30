Il calendario Sky Wifi 2026-2027 ha definito gli accoppiamenti della prima giornata del Girone C, in programma il 23 agosto, con il ritorno fissato il 3 gennaio 2027
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Primo impegno esterno per il Cosenza, esordio casalingo per il Crotone. Il calendario della Serie C Sky Wifi 2026-2027 ha definito gli accoppiamenti della prima giornata del Girone C, in programma il 23 agosto, con il ritorno fissato il 3 gennaio 2027.
La formazione silana allenata da Federico Coppitelli debutterà sul campo dell’Audace Cerignola, in una trasferta subito impegnativa contro una delle squadre protagoniste delle ultime stagioni del girone.
Esordio davanti ai propri tifosi, invece, per il Crotone di Leandro Greco, che allo stadio Ezio Scida ospiterà il Foggia, in una sfida dal sapore storico tra due piazze di grande tradizione del calcio meridionale.
Completano il programma della prima giornata le gare Altamura-Monopoli, Bari-Cavese, Casertana-Barletta, Catania-Inter U23, Giugliano-Scafatese, Picerno-Savoia, Potenza-Casarano e Salernitana-Sorrento. La stagione regolare prenderà il via il 23 agosto e si concluderà il 26 aprile 2027.