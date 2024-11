Squalificato per due turni Lacamera della Reggina. Salteranno una partita, invece, Dermaku del Cosenza e Blaze del Rende

A seguito della ventinovesima giornata di campionato e in base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari riguardanti calciatori Di Serie C:

Squalifica per due gare effettive: Talamo Nicola (Paganese) per aver volontariamente colpito con un calcio un avversario. Vasco Lorenzo (Racing Fondi) per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara. Lacamera Giovanni (Reggina) per aver colpito con uno schiaffo un avversario a gioco fermo.

Squalifica Per Una Gara Effettiva: Lodi Francesco (Catania) per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro al termine della gara. Bacchetti Loris (Monopoli) per aver colpito con uno schiaffo un avversario a gioco fermo in reazione.

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione: Dermaku Kastriot (Cosenza) entrambe per condotta scorretta verso un avversario. Lancini Nicola (Fidelis Andria) entrambe per condotta scorretta verso un avversario. Misin Alex (Fermana) entrambe per condotta scorretta verso un avversario. De Agostini Michele (Pordenone) entrambe per condotta scorretta verso un avversario. Evacuo Felice (Trapani) per proteste verso l'arbitro e per condotta non regolamentare in campo.

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (x infr): Rosso Andrea (Cuneo) De Martino Raffaele (Racing Fondi) Di Gennaro Matteo (Renate)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (v infr): Biasci Tommaso (Carrarese ) Frascatore Paolo (Sudtirol ) Ghidotti Daniele (Prato) Belotti Mauro (Pro Piacenza) Vastola Gaetano (Racing Fondi) Blaze Allan Junior (Rende) Bulevardi Danilo (Robur Siena)