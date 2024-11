Aspettando il derby. Aspettando Reggina – Rende. Il match clou della 29esima giornata di Serie C. In programma lunedì alle 20:30 al Granillo di Reggio Calabria. La gara che chiuderà un weekend che sa di crocevia per molte squadre. Lo è per il Catanzaro che si gioca le ultimissime chance per ridurre le distanze dalla Juve Stabia lassù in classifica. Aquile giallorosse protagoniste sul campo del Bisceglie domani alle 16:30.

Due ore prima in campo la Vibonese che alle 14:30 chiederà strada al Francavilla al Fanuzzi di Brindisi. Negli occhi ancora il match d’andata quando i rossoblu di Nevio Orlandi asfaltò l’undici pugliese con un netto 5-0. Ma quella era un’altra Virtus, reduce da 4 vittorie di fila in casa, e un’altra Vibonese che dovrà fare a meno di capitan Obodo squalifcato . Insomma, sarà tutta un’altra sfida tra due squadre che vogliono giocarsi tutto per conquistare i playoff.