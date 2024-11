Esonero in casa giallorossa a pochi giorni dall'avvio del Campionato. E' bastato, forse, solo l'esordio deludente in Coppa Italia

Clamoroso! Alessandro Erra non è più l'allenatore del Catanzaro. Poche le parole espresse da parte della società giallorossa.

La decisione, nell'aria già nel primo pomeriggio di ieri, è stata poi ufficializzata in serata. Il tutto, a pochi giorni dall'avvio del campionato di Lega Pro. Erra avrà forse pagato l'esordio non proprio brillante contro il Monopoli in Coppa Italia?

Queste sembrano essere le prime motivazioni. La squadra, quindi, è stata affidata temporaneamente a Guido Spader.