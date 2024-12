Il torneo regionale di pallavolo in rosa vedrà gli ultimi sforzi delle ragazze in questo weekend. Gare più o meno alla portata per le squadre di testa potrebbero regalare ancora sorrisi a piazze importanti, che nella lettera di Natale chiederanno di mantenere inalterate le ambizioni

Un ultimo sforzo e poi tutte in pausa. La Serie C femminile sta vedendo a passi spediti la pausa natalizia, prima ci sarà da giocare il dodicesimo turno. Otto gare come sempre suddivise in due gironi, poi il periodo di stacco e una ripresa, nel 2025, al quanto particolare con due giornate di campionato da giocare in pochi giorni. Nel frattempo, meglio concentrarsi sul futuro abbastanza prossimo.

Girone A

Cirò non ha perso una gara ed è un dato di fatto. Di certo, Malena e compagni affronteranno oggi una delle trasferte più difficili contro il Rossano, le bizantine si sono riprese per bene dopo un periodo travagliato e sono sempre più solide al terzo posto in classifica. Il Paola, che vorrà sfruttare un eventuale passo falso delle pitagoriche, non avrà un impegno comunque più agevole sul parquet dell’Arpaia Lamezia, una squadra cresciuta nel corso del tempo e molto vivace soprattutto tra le mura amiche. Oggi a completare il trittico di partite ci sarà Cutro-Gm Cosenza, domani a chiudere interamente il cartello di giornata la sfida tra Silan e Castrovillari, match all’insegna delle temperature minime, riposerà la Pink Lamezia.

Girone B

Il gruppo centro-meridionale concentrerà tutti i suoi match oggi, un sabato ricco quindi con quattro partite e il turno di riposo per la capolista Todosport. Proverà ad accorciare il Pizzo, in caso di vittoria contro la Digem le lunghezze si ridurranno a quattro distanze. Attenzione anche a un confronto interessante tra New Teosidos e Stella Azzurra CZ: le ospiti non vivono il loro miglior momento, un eventuale colpo esterno consentirebbe quanto di meno di chiudere l’anno solare con ottimismo per il futuro. Gioia Tauro-Cinquefrondi sarà un’altra partita tra squadre che mostrano una certa vivacità negli ultimi periodi, chiuderà il cartello Elio Sozzi-Cidue.