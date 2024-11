Arriva il punto-salvezza per il Catanzaro. Avanti con Spighi, i giallorossi si fanno raggiungere da Addessi

Al Purificato nella terz’ultima giornata del campionato di Serie C contro il Fondi penultimo in classifica, il Catanzaro conquista la salvezza con il risultato di 1-1. Un risultato che in parte sta stretto soprattutto per quanto fatto durante tutta la partita ma l'obiettivo è stato raggiunto.

Passati in vantaggio con Spighi nel primo tempo, si fanno raggiungere nella ripresa da Addessi.



La squadra di Pancaro può comunque tirare un sospiro di sollievo. Con 31 punti la zona play out rimane solo un brutto ricordo.