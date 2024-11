Già pronti altri nomi di mercato per rinforzare i vari settori. Preiti ha in serbo nuovi colpi

Doveva essere la partita per testare la squadra e capire quanto di buono fatto durante la sessione di mercato ed eventualmente intervenire. Quella contro il Monopoli, invece, per il Catanzaro è stato un fallimento sotto l'aspetto agonistico ma un punto di partenza per rimediare alle lacune ancora presenti.

Quello che è emerso durante i novanta minuti di gioco è certamente la difficoltà nel reparto mediano. Baccolo da solo non può bastare, così come Garufi e Icardi, che non possono essere caricati di grandi responsabilità per quanto affidabili. Ed ecco che la dirigenza si rimette a lavoro. Dalla Paganese arriva Imperio Carcione, centrale classe '82. Ma per uno che arriva due partono.

Contestualmente, infatti in azzurrostellato arrivano il terzino destro Leonardo Longo classe '95 con 11 presenze a Mantova, e l'attaccante Simone Caruso, classe '95, con 13 presenze al Catanzaro. Entrambi partono a titolo temporaneo dal club giallorosso. Ma sul taccuino di Preiti si aggiungono i nomi del mediano Matute e di Agyei, centrocampista del Benevento su cui sembrano essersi mossi già diversi club di LegaPro.

Nell'attesa delle ultime mosse di mercato, si pensa già alla prossima gara, la prima casalinga in programma sabato 13 agosto.