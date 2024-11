Non riesce l’impresa ai lupi silani. Al “Marulla” la “remuntada” si ferma sul 2-1. Pesantissimo il risultato dell’andata ed il gol di Calderini nel suo ex stadio

L’avventura in coppa Italia del Cosenza si ferma ad un passo dalla finale. Troppo pesante il risultato maturato nel primo round della semifinale contro la Viterbese. Al “Marulla” la “remuntada” silana sembra fattibile quando al 31’ Tutino approfitta dell’uscita fuori tempo di Pini ed insacca a porta sguarnita. Un gol che spinge la squadra di Braglia che, tuttavia, non riesce a trovare il guizzo giusto per infilare la rete della qualificazione.

Il sogno si infrange definitivamente quando l’ex Calderini (entrato ad inizio ripresa) centra il bersaglio grosso con un tiro al volo che fulmina Saracco all’82’. E’ un gol pesantissimo che taglia le gambe al Cosenza. All’89’ i padroni di casa trovano la seconda marcatura con Perez ma è una rete inutile ai fini della qualificazione. In finale ci va la Viterbese.