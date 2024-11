Il Crotone di mister Emilio Longo ha intensificato il lavoro in Sila e sembra prendere sempre più forma; a cavallo della prima uscita stagionale contro l’AEk Crotone appena approdata in Promozione vinta 9 a 0, ed il successivo ritiro a Villaggio Baffa, è arrivato anche il terzino mancino Filippo Groppelli dalla Giana Erminio ed è partito Loiacono verso Terni.

Intanto è oramai fuori dai radar anche Guido Gomez indirizzato verso Catania, con la scelta di puntare dritto sul definitivo rilancio di Marco Tumminello, arrivato a 15 goal nello scorso disgraziato campionato, stessi gol del suo gemello oramai più che promesso alla corte di Toscano in Sicilia, che è più funzionale nel gioco dell’allenatore che imposta le proprie formazioni con una sola punta.

Il nuovo allenatore si è detto soddisfatto del passaggio a livello che ha portato due centrali difensivi come Riccardo Cargnelutti (dal Giugliano) e Davide Di Pasquale (dal Pescara) presentati dal direttore sportivo Antonio Amodio assieme all’istrionica mezzapunta Enrico Oviszach (acquistata in verità a gennaio scorso ma lasciato in prestito sempre al Giugliano fino al termine della scorsa stagione). Emilio Longo ha addirittura speso parole importanti per Jonathan Silva, centrocampista classe 2004 in prestito dal Torino dove si è messo in mostra nello scorso campionato di Primavera 1.

Ma si intensificano le voci che vorrebbero il DG Raffaele Vrenna, assieme al DS Amodio, voler accelerare per un altro centrale difensivo come Gilli dal Picerno (primo vero obiettivo in difesa anche perché perfettamente conosciuto dall’allenatore con il quale ha condiviso l’ultima fortunata stagione in Basilicata), e per un vecchio pallino come il venticinquenne Aristidi Kolaj brillante ala del Pescara mai completamente sbocciata. E se l'arrivo di Groppelli potrebbe aver sbloccato la cessione di Crialese, che l'anno scorso fu molto stimato nella brevissima parentesi a Crotone di Silvio Baldini attuale allenatore degli abruzzesi, ora, forse, sarà possibile imbastire un doppio scambio con Leo e Crialese verso Pescara e Kolaj ed Edoardo Vergani, punta classe 2001 scuola Inter/Bologna, che potrebbe essere perfetto come vice Tumminello.

Ma il mercato è lungo ancora, e la preparazione è la cosa più importante per mister Emilio Longo che ha dato in qualche modo tregua solo da ieri, prima di due giornate senza doppio allenamento, in campo solo nel pomeriggio, con sessione preceduta dal consueto appuntamento in sala video; a seguire l’allenamento mattutino di oggi con la partenza per Avellino nel pomeriggio dove domani alle 21 arriva il primo test vero e tosto contro la squadra di mister Pazienza in occasione del Memorial Criscitiello. La gara di domani sera potrà dire molto visto che l’Avellino, assieme a Benevento e Catania, parte certamente in prima fila per le ambizioni di promozione diretta senza trascurare che il prossimo campionato di serie C, vede nel girone C del Crotone e dei lupi irpini, anche formazioni come la Juventus Next Gen, il Taranto, il Foggia e la Casertana, solo per citare chi ha fatto comunque bene nella scorsa stagione.