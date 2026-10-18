Il Crotone torna da Bari con un punto prezioso nella decima giornata del campionato di Serie C. Allo stadio San Nicola finisce 0-0 contro la vice capolista, al termine di una gara avara di emozioni nel primo tempo e più vivace nella ripresa, con i rossoblù capaci di costruire diverse occasioni senza trovare il guizzo vincente.

Gli squali cancellano così lo zero dalla classifica e salgono a quota 1 punto, pur rimanendo all’ultimo posto. Un bottino che racconta solo in parte il percorso della formazione allenata da Leandro Greco: sul campo, nelle prime dieci giornate, il Crotone ha conquistato sette punti, sei dei quali sono serviti a compensare la penalizzazione iniziale.

La partita si apre senza particolari occasioni. Al 14’ Tanco prova la conclusione dalla distanza, senza inquadrare lo specchio della porta, mentre due minuti più tardi è Della Morte a calciare a lato per i padroni di casa. La prima opportunità significativa per il Crotone arriva al 21’: Zunno serve Musso in profondità, ma la conclusione dell’attaccante viene bloccata da Cerofolini.

La gara resta bloccata, con poche occasioni e ritmi contenuti. Al 27’ Tanco viene ammonito per un fallo su Della Morte. Nel finale di frazione, il Crotone si rende pericoloso con Tribuzzi, il cui tiro centrale viene parato da Merelli. Il Bari ricorre alla card per richiedere l’intervento dell’FVS, ma non vengono adottati provvedimenti. Nel recupero, Burgio rischia l’autorete con una conclusione svirgolata che termina in calcio d’angolo. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Crotone prova ad alzare il ritmo. Dopo la sostituzione di Torres con Feola, Musso impegna Cerofolini con un colpo di testa centrale al 53’. Tra il 57’ e il 59’ è Grosso a tentare per tre volte la conclusione, ma il portiere del Bari si fa trovare pronto.

Al 66’ arriva una delle occasioni più clamorose della partita: Elia colpisce il proprio palo, facendo correre un brivido alla difesa rossoblù. Il Crotone continua a cercare spazi, mentre il Bari prova a sfruttare le proprie opportunità. Al 76’ Butic si gira in area e calcia, ma Merelli blocca senza difficoltà.

Nel finale la tensione sale. All’80’ il Crotone utilizza la card per richiedere una revisione dell’FVS in seguito a un presunto colpo al volto ai danni di Feola. Anche in questo caso, l’arbitro non ravvisa gli estremi per intervenire. Le sostituzioni degli ultimi minuti non cambiano il risultato: dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce lo 0-0.

Per il Crotone arriva un punto contro una delle squadre più quotate del campionato. La classifica resta difficile, ma gli squali muovono finalmente il proprio bottino e possono ripartire dalla solidità mostrata al San Nicola. La strada per risalire è ancora lunga, ma il pareggio di Bari rappresenta un piccolo passo in avanti.