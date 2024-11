E’ la settimana che porta l derby Catanzaro-Cosenza, ribattezzato appunto il derby della Calabria, il più importante per la regione. Ecco come si presentano le due formazioni

E’ già derby. Da un alto una squadra reduce da una sconfitta, il Catanzaro. Affondato proprio da un ex rossoblù, Caccetta, autore di una doppietta nel derby nello scorso agosto. Dall’altro il Cosenza appunto, che seppur reduce da una vittoria, non ha ancora risolto i problemi. Parola di Braglia.

Quello a tinte giallorossoblù è il derby della Calabria.

Stagione 2016-2017

Basta fare un breve passo indietro. Lega Pro, stagione 2016-2017. 28 agosto, prima di campionato. Al Ceravolo, faccia a faccia Il Catanzaro, con Spader fresco di panchina dopo l’esonero di Erra e Il Cosenza a caccia del colpaccio dopo oltre 60 anni.

Risultato? Storico. Tre a zero per i rossoblù che aggiudicano il derby a Catanzaro per la prima volta in campionato dopo 66 anni e l’inevitabile contestazione da parte della curva.

Il Catanzaro iniziò male la stagione, chiudendola peggio. Il Cosenza sfiorò la promozione in Serie B, sfumata solo sul finale.

Stagione 2017-2018

Oggi però è un’altra storia.

Catanzaro e Cosenza viaggiano a pari punti in classifica. Quindici.

Stesso percorso fatto fino a qui. Quattro vittorie, sei sconfitte, tre pareggi.

Dunque. 0-0 e palla al centro.