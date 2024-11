Prima a Vibo. Poi a Reggio. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, è sbarcato in Calabria per il tour “Il Pallone d’Italia” l'evento, organizzato dalla Lega Pro, per promuovere l’importanza della partita, incontrare i club di terza serie, le autorità e le forze dell'ordine in tutta Italia. Nel weekend è toccata alla nostra Regione. Con la tappa in riva allo Stretto il numero uno di terza serie ha raggiunto prima Vibo Valentia per assistere il derby tra Vibonese e Rende, poi ha raggiunto Reggio Calabria.

L’evento. «Percorriamo l'Italia perché vogliamo che il calcio torni a essere semplicemente un gioco» ha affermato con determinazione il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli durante il convegno della quinta tappa del Pallone d'Italia a Reggio Calabria. «La partita e la sua sostenibilità devono essere al centro del progetto - dichiara il presidente Ghirelli - Per questo vado in giro ogni week-end in tutti gli stadi. Voglio capire la realtà del territorio e capire dove si può agire per migliorare». All'evento hanno partecipato Daniela Stradiotto, presidente dell'Osservatorio nazionale Manifestazioni sportive e il professor Nicola Ferrigni della Link Campus University di Roma. Dopo Torino, Milano, Perugia, Napoli e Reggio Calabria, il tour del Pallone d'Italia si concluderà lunedì 25 marzo a Bologna.