Il Rende Calcio comunica di aver trovato l’accordo con il tecnico Pino Rigoli a cui sarà data la guida della prima squadra. In carriera, tra le altre, ha guidato Viterbese, Sicula Leonzio, Catania, Akragas e Juve Stabia.



A coadiuvare il lavoro del nuovo allenatore ci saranno Leo Criaco, nel ruolo di secondo, e il professor Alessandro Russo che sarà il preparatore atletico.



Mister Rigoli ha diretto stamattina il primo allenamento che è valso anche come rifinitura in vista della gara di domani contro il Bisceglie.