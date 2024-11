Griglia stilata. Playoff pronti a decollare. Rush finale in Serie C. A caccia di un sogno chiamato cadetteria. Lo scorso anno andò benissimo al calcio di Calabria con la promozione clamorosa del Cosenza che proprio agli spareggi promozione fece la differenza. Di fatto è un altro campionato dove qualità valori e numeri mostrati durante la stagione regolare conteranno poco o nulla. Ai nastri di partenza ben tre formazioni di casa nostra. Il Rende, c’era pure lo scorso anno ma si fermò subito battuto dalla Casertana. Quest’anno dovrà vedersela contro il Potenza. E poi c’è la Reggina che al Granillo attenderà il Monopoli probabilmente in un Granillo sold-out- Sia per i silani che per la formazione dello Stretto sarà un lungo percorso che inizierà ufficialmente al primo turno già domenica prossima. Qualora dovessero superarlo altro match secco al secondo turno, tre giorni dopo, dove entrerà in ballo anche il Catania e le quarte classificate per ogni girone.

Per vedere giocare il Catanzaro, invece, bisognerà aspettare la fase nazionale dei playoff in programma dal prossimo 19 maggio. Qui i match saranno due. Andata e ritorno. E non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore. In caso di parità decisiva la differenza reti. Le cinque vincenti si sfideranno ancora nel doppio turno in cui tornerà in ballo anche il Trapani e tutte le seconde classificate al termine della regural season. Delle otto in gioco ne resteranno solo 4 che accederanno alla final four che prevede gare di andata e ritorno ed eventualmente tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità e medesima differenza reti. Le squadre vincitrici dei due incontri voleranno in Serie B.