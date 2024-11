Alle 18:00 scade il termine. Latina e Mantova hanno già detto addio Stessa sorte, salvo clamorosi sviluppi per Mantova. Si salva il Catanzaro ed il Messina spera

La clessidra è capovolta. Ultime ore per perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Alle 18 scade il termine ultimo per la presentazione delle domande. Poi sarà impossibile tornare indietro.

Parecchie le situazioni “calde”. Almeno 4 quelle incandescenti che potrebbero lasciare altrettante caselle vacanti in terza serie nazionale.

Latina. Il posto dei laziali è ufficialmente vacante. Club fallito e nuova partenza dai dilettanti

Como. Anche il club lombardo ha alzato bandiera bianca. Non pervenuta la presidentessa Essien, che resta irreperibile e la Figc ha addirittura revocato l’affiliazione. Ai nastri di partenza non ci saranno

Mantova. Neppure da queste parti l’aria è più salubre. L’ingente esposizione molto probabilmente costringerà i nuovi dirigenti di ricominciare dal massimo torneo dilettanti

Maceratese. Ieri i marchigiani hanno presentato la domanda di iscrizione al prossimo torneo manca l’assegno circolare da trentamila euro previsto dal regolamento

Akragas. La situazione, che sembrava essere precipitata, si è clamorasomente ristabilita nelle ultimissime ore. Squadra iscritta.

Messina. Cauto ottimismo in riva allo Stretto sponda siciliana. La società peloritana deve chiudere i conti con il fisco. Si punta ad una rateizzazione sulla quale l’ente di riscossione sembra aver lanciato segnali incoraggianti. Poi si passerà all’iscrizione. Probabile difficoltà con la fideiussione

Catanzaro. Il club gialorosso ha una nuova società. Oggi sarà iscritto regolarmente al prossimo torneo. Tassa di cui si è fatta carico la famiglia Cosentino che in queste ore sta dicendo ufficialmente addio ai colori giallorossi. Pacchetto di maggioranza nelle mani del gruppo Noto.