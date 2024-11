Con tre giornate di anticipo la Reggina festeggia la salvezza grazie alla vittoria sull' Akragas. Le reti di Sciamanna e Provenzano

Con tre giornate di anticipo, anche la Reggina festeggia la salvezza. Fondamentale la vittoria in casa contro l'Akragas per 2-0 grazie alle reti di Sciamanna , nel primo tempo, e al raddoppio di Provenzano.

La squadra di Maurizi non ha fallito l'obiettivo.

Nella prossima giornata, gli amaranto affronteranno la Sicula Leonzio, neo promossa in Serie C e in corsa per i play off.