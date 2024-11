Il bomber argentino sarebbe nel mirino di club prestigiosi ma lui adesso pensa solo ai rossoblu e vuole vincere lo scudetto

A Vibo hanno già preparato le barricate. Pronte a respingere gli emissari dei club più prestigiosi. In missione per prelevare dal cuore del “Luigi Razza” uno dei gioielli più preziosi della squadra rossoblu. Nicolas Bubas. Bomber da 15 gol e 7 assist in 32 partite. Una mitraglia nelle mani di Nevio Orlandi che quasi mai ha fatto a meno di lui. Bubas è rimasto in campo anche per tutti i 120’ dello spareggio infinito contro il Troina, che lo ha riportato in Serie C dopo la cocente retrocessione dello scorso anno. A suon di palloni in fondo al sacco e passaggi filtranti per i suoi compagni ha attirato su di se i riflettori di alcune delle società più importanti d’Italia. Stando a radio mercato il suo nome pare circoli anche in ambienti di Serie A e Serie B. Ma lui al momento pensa solo alla Vibonese e alla conquista dello scudetto dilettanti.