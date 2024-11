Ha conquistato tutti sul campo, a suon di brillanti prestazioni, ed anche fuori, trovando sempre le parole giuste in ogni circostanza. La sua riconferma era pressoché scontata. Adesso, nel giorno del suo compleanno, è ufficiale: Kenneth Obodo resterà ancora in rossoblù. Continua, quindi, il rapporto fra la Vibonese e il capitano rossoblu. Almeno per un’altra stagione. Una notizia attesa da molti tifosi, sicuramente ben felici di sapere che il primo colpo di mercato perfezionato la scorsa estate dal ds Lo Schiavo indosserà nuovamente la maglia rossoblù.