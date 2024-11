VIDEO | Il difensore con il vizio del gol, per il terzo anno in maglia rossoblu, mette sul piatto la sua folta chioma: qualora dovesse realizzare le stesse reti della passata stagione, la taglierà a zero

«Mi taglio i capelli a zero se nella prossima stagione riuscirò a realizzare gli stessi gol che ho fatto lo scorso anno». Una promessa non proprio clamorosa se non fosse che Gigi Silvestri, professione difensore, tenga di più ai suoi capelli che alla sua stessa vita. Della sua folta chioma castana il centrale goleador della Vibonese è gelosissimo ed averla messa sulla bilancia è davvero qualcosa che fa rumore nello spogliatoio rossoblu.

La contropartita, tuttavia, non è poi così male. Raserebbe la sua lunga e curata capigliatura per lo stesso numero di gol (sette) realizzati lo scorso anno in D. Trasportati in C. «Sarà difficile comparire sul taccuino dei marcatori così tante volte anche in terza serie – spiega Silvestri – la mia speranza è di farne magari qualcuno in più in casa. Una gioia immensa».

Non resta che aspettare il termine della stagione e tirare le somme. Nel frattempo c’è da partire con il piede giusto e in questo per Silvestri, fondamentale sarà l’aiuto dei tifosi. «Per noi è davvero il dodicesimo uomo in campo. Lo scorso anno ci ha trascinato alle vittorie più importanti, anche in trasferta- sottolinea – speriamo che anche quest’anno i nostri supporter ci seguano come hanno fatto fino a pochi mesi fa».