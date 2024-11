Nella quinta giornata del campionato di Serie C i rossoblù mirano alla vittoria. Il tecnico chiede alla squadra una prestazione di rilievo per lasciare l’ultimo posto in classifica

Due punti in quattro giornate. Il magro bottino conquistato finora impone alla Vibonese di rompere il ghiaccio domani in occasione del ritorno fra le mura amiche. Arriva la Turris, al Luigi Razza, e per i rossoblù ecco un nuovo tentativo per cercare di agguantare i primi tre punti della stagione. Contro la compagine campana, al Luigi Razza, i rossoblù del tecnico D’Agostino sono chiamati a conquistare la vittoria ed è lo stesso allenatore a dichiarare, alla vigilia del confronto, di aspettarsi «una grande prestazione da parte della mia squadra, dando continuità a quanto di buono fatto domenica scorsa».

Magari la svolta può averla data proprio quella rete di Sorrentino arrivata nel finale della partita di Andria. Certo è che domenica, contro la Turris, la squadra di D’Agostino non può più steccare. «Sta a noi – aggiunge il tecnico – centrare l’obiettivo, giocando con lucidità, concentrazione e anche tranquillità». La vittoria non è ancora arrivata «e ci manca tanto – conclude il tecnico – e dobbiamo conquistarla per noi, la società e i tifosi».

Servono i tre punti, quindi, per abbandonare l’ultimo posto, per sorpassare in classifica la squadra campana e ovviamente per cancellare quel numero zero alla voce vittorie. Il tecnico rossoblù ritrova Ciotti, che rientra dalla squalifica, anche se Fomov ha fatto bene ad Andria. Da capire se fra i pali verrà riproposto Marson, oppure se verrà data nuovamente fiducia a Mengoni: con entrambi si va sul sicuro. Sicuro assente, dall’altro lato, il portiere Perina, espulso nel movimentato finale della gara di domenica scorsa.

Si gioca domenica alle 14,30 al Luigi Razza e si spera di poter avere una degna cornice di pubblico, per trovare ulteriori motivazioni, necessarie per spingere la Vibonese al successo. Arbitro del match: Matteo Centi di Terni.

I convocati

Sono venti i calciatori selezionati da mister Gaetano D’Agostino per la gara contro la Turris. Mancano i difensori Risaliti (infortunato) e Polidori (squalificato) ed è ancora out il centrocampista Tumbarello.

Portieri: 1 Riccardo Mengoni, 22 Leonardo Marson.

Difensori: 2 Amir Mahrous, 16 Pietro Ciotti, 20 Giovanni Mauceri, 21 Jherson Vergara, 23 Emanuele Cigagna, 24 Gheorghe Fomov.

Centrocampisti: 6 Luca Gelonese, 8 Gianmarco Basso, 15 Filippo Bellini, 17 Yuri Senesi, 25 Luca Cattaneo, 28 Francesco Golfo

Attaccanti: 7 Paolo Grillo, 9 Domenico La Ragione, 10 Marco Spina, 11 Mamadou Ngom, 19 Mattia Persano, 26 Lorenzo Sorrentino.