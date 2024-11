La sfida in riva allo Stretto si giocherà regolarmente. Gli amaranto vicini al cambio di proprietà ma oggi si gioca e per le due squadre sul piatto punti pesanti. Parla Nevio Orlandi

Da Reggio Calabria a Reggio Calabria. Dallo spareggio col Troina per ritornare in Serie C. Alla penultima giornata del girone d’andata di quella terza serie conquistata sul campo al termine di una stagione infinta culminata il 13 maggio. La Vibonese torna al “Granillo”. Sette mesi dopo l’ultima volta. Nel mezzo un’altalena di emozioni. Ed un nuovo libro di storia tutto da scrivere. Con la stessa penna: Nevio Orlandi.





«Sono passati sette mesi ma, insomma, di acqua sotto i ponti ne è passata – spiega l’allenatore rossoblu. Quello è il passato ma, seppur splendido, resta il passato. Nel calcio la cosa più importante è sempre quella che devi fare non quella che hai già fatto. Il presente – continua - dice che abbiamo questa partita. Una gara importante. Di cartello. In una fase cruciale essendo a ridosso della conclusione del girone d’andata. Per noi sarà la prosecuzione di un percorso di crescita - chiarisce - in cui continueremo a provare diverse soluzioni, cercando di raggiungere al più presto l’obiettivo stagionale. A noi servono punti. Ne abbiamo lasciati troppi, almeno 4-5 in queste ultime gare. Con la speranza che anche la fortuna ci dia una mano».



Questa volta sul terreno di gioco non ci sarà il Troina ma la Reggina investita dai noti problemi extracalcistici: «Andiamo a Reggio a giocarci una partita contro una squadra che si è ritrovata già da tempo. Un gruppo – sottolinea - temibile che solo pochi giorni fa ha sbancato Caserta e che, evidentemente, dentro ha tanta rabbia. Alla fine anche la rabbia è una fonte di energia. Sicuramente loro hanno tutte le caratteristiche, le capacità per una partita molto competitiva. Una squadra che ha nelle sue corde la rapidità, la velocità anche per le caratteristiche dei calciatori stessi quindi sotto questo aspetto – rimarca - dobbiamo essere molto attenti, accorti senza concedere campo perché nelle ripartenze loro sono davvero pericolosi».