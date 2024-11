Ultimo giro d’orologio. Poche ore e poi sarà Casertana versus Vibonese. La sfida che chiuderà la nona giornata del campionato di Serie C. Rossoblu già in terra campana da ieri pomeriggio. Stamattina colazione e riunione tecnica agli ordini di mister Orlandi. Ultime “dritte” prima del fischio d’inizio. I rossoblu vanno a caccia del quarto risultato utile di fila. La Casertana, costruita per vincere questo campionato, deve svegliarsi dopo un avvio a corrente alternata.



Ecco le impressioni di mister Nevio Orlandi: «Per noi sono importanti tutte le partite - ha spiegato - a maggior ragione gare come quella contro una corazzata costruita per vincere questo campionato. Andremo lì a fare la nostra partita, consapevoli della loro forza, di livello superiore in alcune zone del campo, ma certi di poter dire anche la nostra». Il pensiero corre veloce alle tre vittorie di fila contro Cavese, Rieti e Sicula Leonzio: «La squadra ha saputo interpretare al meglio ciò che avevamo provato in settimana- sottolinea Orlandi - ma non abbiamo fatto molto di più o particolarmente diverso da quello che avevamo fatto nelle precedenti partite seppur con risultati diversi. Questa è la Serie C - rimarca - un campionato completamente differente da quello che abbiamo vinto lo scorso anno. I rischi di cadere sono sempre dietro l’angolo. Ne sa qualcosa anche la Casertana - continua Orlandi - che ha avuto qualche difficoltà in questo avvio. Un grattacapo in più per noi - spiega – perché vorranno a maggior ragione riscattarsi in casa. Noi, tuttavia, - chiosa – scenderemo in campo senza nessun timore mettendo in pratica ciò che abbiamo studiato in questi giorni».