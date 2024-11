Corsa contro il tempo a Messina, Mantova, Macerata e Modena. Respira l'Akragas ed il Rende si prepara al grande salto

O adesso o mai più. E’ il giorno delle fideiussioni in Serie C. L’ultimo, decisivo scalino da superare per ricevere il pass d’accesso al nuovo torneo di terza serie. Tra i 58 club iscritti al 30 di giugno, sono già fuori dai giochi Como e Latina, è corsa contro il tempo soprattutto in quattro piazze. Situazioni difficilissime in casa Mantova e Maceratese. Da quelle parti non è solo la garanzia bancaria da 350 mila euro a preoccupare ma soprattutto i debiti accumulati pari a mezzo milione di euro. Cifra da risanare entro dopodomani. Deve aggiustare i conti entro il 7 luglio anche il Modena che oggi presenterà la fideiussione ma dovrà rimpolpare le casse societarie con circa 1 milione di euro.

Grane finanziarie pure a Messina chiamato dalla Covisoc ad un esborso di 330 mila euro per rientrare nei parametri previsti dalla normativa federale. Pena l’esclusione dal prossimo torneo. Insomma anche la proroga concessa dalla Lega non ha cancellato le difficoltà e non è detto che in altre piazze non possano verificarsi intoppi dell’ultimo minuto che potrebbero lasciare vuota qualche altra casella. Per la gioia di quei club, come il Rende in prima battuta e la Vibonese in una seconda fase, pronte a ritornare tra i professionisti dalla porta di servizio.