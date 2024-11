Doppietta del centrocampista di Bari che affonda gli etnei di Novellino. Gloria anche per Bellomo. Prima vittoria al Granillo per Drago e in riva allo Stretto riparte il “trenino” playoff

Tre a zero e tutti a casa. Al “Granillo” di Reggio Calabria va in scena la partita perfetta della Reggina. Finalmente. Gli amaranto la costruiscono contro il Catania. Nella giornata più difficile. Quella che può affondarti o renderti imbattibile. Ha vinto la seconda opzione. O almeno questa è la speranza dei tifosi dello Stretto che tornano a cantare tra le mura amiche dopo due mesi. Primo successo al Granillo per Drago. Forse l’uomo che si giocava di più in questa partita. Una gara che rispolvera le qualità di Nicola Strambelli. Il centrocampista di Bari apre e chiude il match. Bello il primo gol che spacca gli equilibri. Pazzesco il secondo a giro all’incrocio. Nel mezzo il rigore trasformato da Bellomo. E il Catania? Piccolo. Piccolissimo alla punta dello Stivale. Vince la Reggina che torna in corsa playoff. E in settimana potrebbero ritornare un paio di punti dopo il ricorso sulla penalizzazione.