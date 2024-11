Si tratterebbe della “E-Max” società operante in tutto il Sud America in svariati settori della comunicazione e dell’intrattenimento. Nessun contatto ancora ma c’è già l’intermediario

Un americano a Reggio? No. Sì. Anzi, forse. La Reggina potrebbe essere entrata nell’interesse del gruppo a stelle e strisce “E-Max”, società operante in tutto il Sud America in svariati settori della comunicazione e dell’intrattenimento con partnership con società sportive di prima fascia in Argentina , Uruguay e Messico.

L’interesse c’è ma non si vede. Una notizia trapelata già diversi giorni fa e che nelle prossime ore potrebbe trovare concretezza. Al momento, è bene chiarire, un contatto tra la proprietà amaranto del patron Praticò ed il colosso statunitense non c’è stato. Ma esisterebbe già un intermediario, incaricato dalla E-Max di curare la trattativa con il club dello Stretto. Si tratta di Giuseppe Misiti direttore sportivo del Gallico Catona. Squadra che tra le sue fila può disporre di Martin Bueno, giocatore di cui detiene i diritti di procura proprio la società d’oltreoceano.

Le ipotesi. Difficile ad oggi immaginare se e in che misura la E-Max possa prendere parte attiva all’interno della società amaranto. Difficile un cambio di proprietà immediato. Più probabile un inserimento a scaglioni fino a rilevare il club nei prossimi mesi.

Alessio Bompasso