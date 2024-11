Si è tenuto oggi il direttivo di Serie C con vari temi all’ordine del giorno. I lavori sono iniziati con l’aggiornamento sulle iscrizioni al campionato Serie C e sono proseguiti con la cooptazione di tre nuovi consiglieri: Pietro Lo Monaco (Catania), Floriano Noto (Catanzaro) ed Alessandro Marino (Olbia). E’ stata, inoltre, stabilita la data che darà il via ufficiale alla stagione 2018-2019. Martedì 7 agosto, infatti, all’Open Colonna e l’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni a Roma, in una location di prestigio che si lega all’innovazione, si alzerà il sipario sui calendari del campionato e sui nuovi progetti della Lega Pro.

«Nel corso del direttivo - spiega Gabriele Gravina, Presidente Lega Pro- sono stati presi in esame anche i temi relativi alle condizioni generali del sistema-calcio ed, in particolare, sulle difficoltà economiche-gestionali che lo stanno interessando. E’ emersa l’esigenza concreta di un confronto aperto tra le tre Leghe professionistiche su aree fondamentali per il calcio italiano come riforma, ripescaggi e format per condividere progetti strategici al fine di implementare le risorse e ridefinire una migliore distribuzione delle stesse. In riferimento alla progettualità e alle numerose fasi di rinnovamento che sono alla base dell’attività di Lega Pro- conclude il Presidente Gravina- è stato messo un nuovo tassello con la presentazione di una proposta per l’implementazione di una piattaforma per la digitalizzazione di tutti i processi gestionali di Lega».