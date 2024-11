Finalmente Reggina. Finalmente gli applausi. Finalmente un bel sospiro di sollievo. I problemi amaranto non sono finiti. Ma, almeno in campo. almeno per una notte, squadra e tifosi hanno potuto pensare ad altro con un mezzo sorriso stampato in faccia. La vittoria sul Siracusa da ossigeno alla formazione di Roberto Cevoli. Soprattutto in classifica. Serviva un successo per tirarsi fuori dalla zona rossa. Ed il successo è arrivato al termine di una vera e propria battaglia contro gli azzurri siciliani. Ha vinto chi ci ha creduto di più. La Reggina appunto. Brava a difendere il vantaggio maturato con questa incornata di Simone Franchini al minuto 62. L’espulsione di Vazquez nel finale è la fotografia perfetta della delusione aretusea. Vincono i calabresi.

Da una giornata ad un’altra

Tutti in campo. Ancora. Tre giorni dopo l’ultima volta. La Serie C non si ferma mai. Sarà un tour de force da qui a Natale. Sul rettangolo di gioco la Vibonese, a caccia di conferme in quel di Rieti. Lì dove 5 mesi fa ha già raccolto un successo. era la pool scudetto di Serie D. Era un’altra storia. Servono punti in classifica. serve spezzare la maledizione in trasferta che vede i rossoblu a secco da vittorie dal 5 maggio scorso. Alle 18:30 spazio al Catanzaro. Al “Ceravolo” c’è la Juve Stabia che ha sempre vinto quest’anno. Un grattacapo in più per Auteri e i suoi anche se l’obiettivo resta lo stesso: serve continuità. Chiuderanno il quadro la sfida di mercoledì sera alle 20:30 tra Potenza e Reggina e quella di giovedì, ore 18:30, tra Siracusa e Rende.