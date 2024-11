Niente Maita per il Cosenza: il calciatore, fortemente cercato nelle prime settimane di mercato, ha scelto il Bari di mister Vivarini. A comunicarlo è la società pugliese tramite i propri profili mediatici:

«La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'US Catanzaro 1929 i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Mattia Maita (Messina, 29 luglio 1994).

Il duttile centrocampista classe ’94 è a disposizione di mister Vivarini per svolgere la prima seduta di allenamento con i nuovi compagni.

Il debutto tra i professionisti arriva presto per il calciatore siciliano che, nella stagione 2010-2011, esordisce in Serie B con la maglia della Reggina; una mezz'ora circa di fine stagione che gli apre, per la prima volta, le porte del Catanzaro (8 presenze totali in sei mesi). Rimini (30 presenze) e Lumezzane (25 presenze) prima di tornare alla Reggina nella stagione '14-'15. Arriva in estate il secondo passaggio al Catanzaro con cui, dal 2015 ad oggi, colleziona ben 137 presenze segnando 6 reti, arrivando a vestire la fascia da capitano.

Benvenuto Mattia!».

Per il Bari è il primo colpo del mercato invernale, Grassadonia, invece, ancora aspetta le occasioni giuste, per una scalata ai play-off più ripida di quanti ci si aspettasse ad inizio stagione.