Lo scorso 7 marzo, per la Vibonese, nella gara interna contro la Paganese, aveva avuto inizio il cammino a porte chiuse in campionato (prima e ultima gara della stagione senza pubblico). La riapertura parziale dello stadio coincide ancora in occasione di un confronto con la squadra campana e sempre di sabato.

Alle 15, al Luigi Razza, nell’anticipo della 5ª giornata, la squadra rossoblù riceve così un avversario che non ha mai vinto in campionato, che non segna dalla prima giornata (su rigore a Catania) e che domenica scorsa, contro la Cavese, ha fallito un rigore con l’esperto attaccante Scarpa.

Proprio quest’ultimo aveva firmato la rete del pari ospite nella gara dello scorso 7 marzo, recuperando così l’iniziale vantaggio locale siglato da Tito su rigore, con Baiocco poi decisivo con due interventi miracolosi su Pugliese.

La Paganese, allenata da Alessandro Erra, va così alla ricerca della sua prima vittoria, mentre quella di Galfano spinge per ottenere il primo successo tra le mura amiche, a maggior ragione adesso che ci sarà la riapertura parziale dell’impianto, per un massimo di 550 spettatori.

Il pubblico di fede rossoblù è assente dagli spalti, per motivi legati al covid-19, dal 26 febbraio, quando la Vibonese piegò la Virtus Francavilla nel finale con una rete di Prezzabile.

Domani pomeriggio, Angelo Galfano dovrebbe dare ancora fiducia a Vincenzo Plescia, migliore in campo contro il Catanzaro, mentre ci sarà il ritorno di Filippo Berardi dopo la convocazione nella Nazionale di San Marino.

Arbitro dell’incontro sarà il signor Michele Giordano della sezione di Novara, con l’assistenza di Marco Toce e Giuseppe Luca Lisi di Firenze.