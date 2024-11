Esattamente 12 mesi fa il club rossoblu veniva ripescato tra i professionisti. Oggi l’udienza al Tribunale Federale Nazionale sul ricorso contro il Messina. I rossoblu incrociano le dita mentre a Rende è già scoppiata la festa

Il Rende è pronto al ripescaggio in Serie C. Il club silano ha formalizzato oggi tutti gli adempimenti necessari al ritorno tra i professionisti dalla porta di servizio. Agli uffici preposti della FIGC e della lega di Firenze, infatti, è stato consegnato tutto il materiale necessario concernente i criteri sportivi, infrastrutturali ed economici per l'iscrizione all'ormai ex Lega Pro.

Il 4 agosto la decisione definitiva

Ora sarà necessario attendere la decisione finale della Commissione Federale che si riunirà il prossimo 4 agosto. Data in cui arriverà la decisione definitiva su tutte le richieste di ripescaggio e di ammissione alla terza serie nazionale.

Per Rende e Triestina dovrebbe essere solo una formalità

Una grossa incognita, invece, avvolge Rieti e Varese, con quest’ultima alle prese anche con il problema stadio. Più chance per Potenza e Virtus Verona. Più staccata la Vis Pesaro che, per accedere alla Serie C, dovrebbe beneficiare di qualche defezione di chi la precede in griglia “ripescabili”.

I due grandi punti interrogativi di Lumezzane e Vibonese

Entrambe puntano alla riammissione diretta. La prima per meriti sportivi. La seconda per correttezza propria e scorrettezza altrui. Del Messina nello specifico. Squadra contro la quale il club rossoblu ha puntato il dito davanti al Tribunale Federale Nazionale con udienza fissata nel corso della giornata.

Il 28 luglio porta fortuna ai rossoblu

Esattamente un anno fa la Vibonese ritornava tra i professionisti dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che il 28/07/2016 bocciò il ricorso avverso l’esclusione della Paganese, spianando la strada, di fatto, al club rossoblu, ultima in graduatoria tra le pretendenti al ripescaggio in terza serie.