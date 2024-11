La Turris torna in campo per la prima partita del 2024 al Liguori, per la ventunesima giornata della Lega Pro che porta al difficile scontro con il Crotone di Lamberto Zauli. Gli uomini di Bruno Caneo arrivano dal ko di Benevento e necessitano di punti per tenere a distanza di sicurezza la zona play-out. Dall’altra parte i calabresi, che recuperano Tumminello dopo la squalifica, vogliono continuare a rosicchiare punti alle primissime dopo la bella e netta vittoria contro il Catania.

Primo tempo

Il Crotone parte arrembante con pressione alta e più occasioni prima della botta di Giron deviata in angolo che porta Loiacono ad incornare perfettamente sul traversone di Petriccione e portare i suoi in vantaggio al quarto minuto. Non cambia nulla il goal, il Crotone pressa altissimo e la Turris non riesce a reagire in alcun modo. Tumminello al 10’ incorna solo alto sulla traversa, un minuto più tardi è Marcone che si supera su Gomez che incorna avendo solo il torto di non riuscire ad angolare la traiettoria. Al 16’ Giannone prova ad esagerare un contatto in area ma Ubaldi invita il fantasista a rialzarsi, così la Turris almeno prova ad affacciarsi dalle parti di Dini. Ma al 23’ Guido Gomez stacca benissimo sul traversone di Papini raddoppiando e mettendo una seria ipoteca sulla gara. Attorno alla mezz’ora è di nuovo Crotone che,+ di nuovo con Loiacono, e sempre di testa, va vicino alla terza segnatura. La Turris invece ci prova solo con conclusioni improbabili da fuori. Termina così la prima frazione con i pitagorici più che legittimamente in doppio vantaggio.

Secondo tempo

Nessun cambio all’intervallo con il Crotone che riparte fortissimo ed alla seconda combinazione tra Tumminello e Gomez porta di nuovo in goal l’ex Pescara che arriva all’undicesima rete stagionale con Marco Tumminello che va via sulla sinistra mettendo una gran palla, forte e rasoterra al centro, per Gomez che, col destro, supera facilmente Marcone e timbra la terza marcatura degli ospiti che mettono subito in ghiaccio la gara. Solo al 55’ una reazione dei padroni di casa che con Cum, da buonissima posizione ,non centra lo specchio della porta, comunque dopo e prima altre azioni della squadra di Zauli. Caneo al 62’ prova il triplo cambio: dentro Saccani, Pugliese e D’Auria, fuori Esempio, Scaccabarozzi e l’ex Giannone. Zauli quattro minuti più tardi richiama Gomez e l’acciaccato Gigliotti inserendo Vitale e Crialese. Il tempo dell’assestamento dei cambi di ruolo di D’Ursi che va ad appoggiare Tumminello avanti lasciando il posto a centrocampo a Vitale ed a Loiacono di mettersi al centro della difesa per far fare il braccetto a Crialese, e gli ospiti rivanno in controllo della gara. Così al 70’ arriva la possibilità della quaterna con Pugliese che abbatte in area D’Ursi, rendendo inevitabile il penalty per gli squali che però lo stesso attaccante si fa parare da Marcone con i piedi che evita un passivo così largo. Le ulteriori girandole di sostituzioni non cambiano l’inerzia della gara, che anzi mette in mostra anche ottimi riflessi di Dini su una unica conclusione di Guida a botta sicura. Arriva anche il 4 a 0 di D’Ursi con un tap in dopo la conclusione di Tumminello a sancire una netta e strameritata vittoria dei rossoblù.

Il tabellino

TURRIS (3-4-3): Marcone, Cocetta, Esempio (dal 62’ Saccani), Frascatore; Cum, Franco, Guida (dal 76’ Matera), Nicolao; Scaccabarozzi (dal 62’ Pugliese), De Felice, Giannone (dal 62’ D’Auria).

All. Caneo

CROTONE (3-5-2): Dini; Papini, Gigliotti (dal 66’ Crialese), Loiacono; Tribuzzi (dal 77’ Bruzzaniti), Petriccione, Vinicius (dal 77’ Lucas Felippe), D’Ursi, Giron; Tumminello (dall’81’ Cantisani), Gomez (dal 66’ Vitale).

All. Zauli

Turris 0 Crotone 4

RETI: al 4’ Loiacono (KR); al 23’ ed al 48’ Gomez (KR); al 79’ D’Ursi

ARBITRO: Mattia Ubaldi

AMMONIZIONI: all’8’ Guida (TU)

Note: Marco Tumminello del Crotone si fa parare un penalty al 71’ dal portiere della Turris, Marcone.