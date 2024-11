Nel turno infrasettimanale, al Granillo, gli amaranto ospiteranno la Casertana. Partita che chiuderà così la giornata numero trentuno. La squadra di Maurizi, riuscirà a superare la crisi?

Crisi anche in riva allo stretto. La Reggina è a secco di vittorie ormai da mesi. L'ultima è ferma al 21 gennaio proprio in casa contro la Paganese. Da lì in poi solo pareggi e sconfitte. Risultati che hanno visto così sprofondare gli amaranto al quindicesimo posto in classifica, ad un passo dai play-out. Dunque, l'obiettivo rimane quello della salvezza evitando gli spareggi.

La società ci crede e chiama a raccolta i tifosi, ora più che mai.

La partita della vita

A chiudere la trentunesima giornata nel turno infrasettimanale sarà proprio la Reggina, impegnata in casa contro la Casertana. E per gli amaranto sarà la partita della vita. L'ultima chiamata. Un'avversaria ostica, la Casertana, che continua a lottare per rientrare nella griglia play off. Obiettivi opposti ma fondamentali per entrambe le formazioni.All'andata finì a reti inviolate. Un risultato che la Reggina non può assolutamente permettersi. O meglio, l'unica risposta contemplata è la vittoria.