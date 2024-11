Gli amaranto, in occasione della gara interna contro il Monopoli, scenderanno in campo ricordando il giovane calciatore scomparso la scorsa domenica

Diverse le iniziative delle società che in questo week end scenderanno in campo ricordando Davide Astori, capitano della Fiorentina tragicamente scomparso domenica scorsa.

L'iniziativa della Reggina

Tra queste anche la Reggina. In occasione della gara al Granillo contro il Monopoli, gli amaranto scenderanno in campo con una maglia speciale con la scritta “Ciao Davide 13” sotto il logo ufficiale del Club.

Al termine della gara, la maglia del capitano amaranto sarà venduta all’asta e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.