Il Rende torna a vincere e lo fa nel migliore dei modi facendo saltare il banco a Siracusa e interrompendo la striscia negativa delle ultime giornate. La formazione di Modesto con una condotta di gara ordinata e incisiva segna due reti e si difende in maniera lucida, portando a casa un successo di rilevanza determinante.

La prima grande occasione è del Siracusa, dopo 180 secondi, con Rizzo che vede Savelloni lontano dalla linea di porta, tiro da oltre trenta metri che colpisce prima il palo di sinistra e poi quello di destra senza però superare la linea bianca. Il Rende non è intimorito dal pressing del Siracusa anzi al 12’ con Viteritti pareggia il conto dei pali, palla respinta dalla traversa su cross di Blaze. Con il passare dei minuti è la formazione biancorossa ad alzare il baricentro tanta che al 22’ passa in vantaggio: cross dalla trequarti di Germinio palla che arriva nell’area piccola dove arriva Rossini che la mette dentro. Passano 120 secondi e il Rende potrebbe chiudere il match ma il Blaze non sfrutta una ripartenza quattro contro due e Gomis si salva. Stesso copione al 42’ quando devia con il corpo una conclusione di Vivacqua. Il Siracusa è in difficoltà e si affida alle palle inattive e proprio da una di queste trova il pari con Ott Vale che trova il varco giusto in mischia.



Ad inizio ripresa parte forte il Siracusa: prima Ott Vale costringe Savelloni alla deviazione in angolo, poi Bertolo di testa manda fuori di poco. Gol annullato al Rende per sospetta posizione di fuorigioco di Laaribi all’11’. Le due squadre provano a vincere ma sia da una parte che dall’altra c’è poca precisione soprattutto nell’ultimo passaggio. A spezzare l’equilibrio una grande giocata di Laaribi che prima si libera di un avversario e poi imbuca per Viteritti che non ha problemi ad infilare Gomis di piatto destro. Il Siracusa con i cambi prova a rimettere il match in carreggiata ma il Rende fa quadrato e in maniera ordinata contiene i tentativi disordinati della formazione di Pagana e si porta a casa i tre punti.