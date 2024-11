Salutate la vice capolista del campionato. E’ il Rende di Ciccio Modesto. Non più un a sorpresa ma una certezza tra i professionisti. ha vinto le prime tre partite del torneo. Ha affrontato un periodo buio perdendo le altre tre. Lo ha superato mettendo in fila altri quattro successi. L’ultimo contro una Reggina tutto cuore. Due volte sotto due volte lì lì per ribaltare il risultato. Quello che sorride ancora una volta ai biancorossi bravi a non demoralizzarsi, a restare uniti e a pretendere i tre punti senza accontentarsi. Non adatto ai deboli di cuore il primo tempo in cui le due squadre nel bene e nel male si affrontano a viso aperto. Arrivano i due gol di casa e le altre due reti ospiti. poi la stoccata del Rende in pieno recupero con Franco. Volano i silani. Vola Ciccio Modesto ma guai a staccare i piedi da terra.