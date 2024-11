Rende versus Vibonese non si giocherà al “Lorenzon”. O almeno così sembrerebbe alla luce dei problemi legati alla logistica causati dall’avvio del cantiere per la realizzazione della rotatoria sulla SS 107 a ridosso dell’impianto biancorosso. Lavori che partiranno nella giornata di lunedì 12 novembre e dureranno almeno tre mesi. Domani mattina prevista una riunione in Comune per provare a scongiurare il trasferimento obbligatorio della capolista del girone C di Serie C, e quindi anche del match d’alta classifica contro la cugina calabrese Vibonese in programma sabato 17 novembre alle 20:30. Lo “Scida” di Crotone l’alternativa più probabile. In ballo anche il “Granillo” di Reggio Calabria.