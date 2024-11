La tanto attesa fumata bianca è arrivata: il derby Rende-Vibonese si giocherà sabato al “Marco Lorenzon”. A sancirlo una riunione tra il sindaco di Rende Marcello Manna, il presidente Fabio Coscarella e l’Anas. Si è riusciti a trovare un’intesa che alla fine accontenta tutte le parti in causa e che soprattutto consentirà alla formazione di Francesco Modesto, capolista nel girone C di Lega Pro, di giocare davanti ai propri tifosi. E alla Vibonese di poter contare su un numero nutrito di supporter che seguirà la squadra in trasferta. Da definire l’orario: possibile l’anticipo alle 18:30 anziché le 20:30 come da calendario.

«Siamo molto felici di poter disputare questa importante gara a casa nostra – afferma il presidente Fabio Coscarella – Stiamo vivendo un momento magico e mi sembra giusto che il Rende calcio lo possa condividere con la sua gente. Sono sicuro che sarà una serata magica sotto tutti i punti di vista».