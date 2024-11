Folorunsho nel bene e nel male. Protagonista in negativo all'andata. Protagonista positivo in assoluto nel match di ritorno. Dall'espulsione ed i 5 gol subiti nel match del Luigi Razza. Al quasi gol partita e al cartellino rosso procurato nella sfida del “Fanuzzi” di Brindisi. Nel segno del giocatore di origini nigeriane il Francavilla rischia di stendere la Vibonese che recupera, invece, all’ultimo respiro una partita praticamente persa. Una gara in cui, è bene sottolinearlo, la Vibonese si sveglia troppo tardi. Di fatto solo dopo il gol subito e l’uomo in meno (espulso Camilleri per fallo su Folorunsho appunto). L'ingresso in campo di Allegretti, Collodel e Mellillo danno la scossa ai leoni di Vibo. Almeno due le occasioni per il pari calabrese. La gara sembra in ghiaccio. Il Francavilla e Trocini giangistano i tre punti. L'ex Rende richiama Folorunsho. È l'inizio della fine per il Francavilla che sul gong subisce il gol del pari. Lo firma Scaccabarozzi. Finisce 1-1. Il risultato più giusto per quello visto nell’arco dei novanta minuti più recupero.