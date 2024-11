Calabresi divise in due giorni. Mercoledì Catanzaro-Virtus Francavilla e Sicula Leonzio-Rende. Giovedì toccherà invece a Cosenza e Reggina rispettivamente contro Fondi e Casertana

Un campionato, quello di Serie C che ricorda ormai sempre più quello di massima serie. Subito archiviata la trentesima giornata, completamente da dimenticare per le calabresi, si torna in campo per il turno infrasettimanale diviso tra mercoledì e giovedì.

A meno otto giornate del campionato l'imperativo è vincere ed evitare posizioni scomode.

Iniziano Catanzaro e Rende

Lo sa bene il Catanzaro che già contro l'Andria ha dimostrato l'ennesimo passo indietro. Inutile nascondersi dietro la rivoluzione societaria. I giallorossi sempre più vicini alla zona retrocessione, saranno impegnati in casa contro la Virtus Francavilla, a caccia di punti ma soprattutto di una vittoria che al Ceravolo manca da ormai troppo tempo.

Trasferta siciliana, invece, per il Rende tra le mura amiche della Sicula Leonzio. Dopo il colpaccio mancato contro le vespe di Stabia, sale a quota tre il numero di giornate senza punteggio pieno per i biancorossi reduci appunto da due pareggi e una sconfitta. Se da un lato Trocini non drammatizza, inutile nascondere che la voglia di raggiungere un buon piazzamento play off per continuare a sognare, è ancora tanta.