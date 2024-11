L’attaccante rossoblu si ripete: dopo il gol contro la Cavese è il man of the match in terra laziale. Terzo successo in quattro partite per gli uomini di Orlandi

Vibonese nel segno di Leonardo Taurino. Contro la Cavese aveva blindato il successo. Contro il Rieti è stato il protagonista assoluto. E se nella sfida di sabato scorso era entrato a partita in corso, questa volta gioca dall’inizio e la decisione di mister Orlandi si rileva ancora una volta azzecata. Insieme a Camilleri, Tito e Obodo fa uscire pazzo la difesa laziale. Soprattutto nel secondo tempo quando dopo un botta e risposta continuo, e la traversa di casa colpita da Vasileiou al 23’, la Vibonese prende in mano il pallino di gioco e costruisce una serie infinita di azioni pericolose. Al 59’ Camilleri tenta il golasso da centrocampo e per poco non ci riesce. E’ il palo, invece poco dopo, a strozzare l’urlo in gol a Tito su un tiro pazzesco da 35 metri. Poi Obodo chiama agli straordinari Chastre. Tutto in pochissimi minuti. Tutto poco prima del gol che arriva in “zona Taurino”. Minuto 69’. Bubas va via di forza e tecnica sulla destra. Pallone in mezzo per il compagno di squadra e Vibonese in paradiso. Spezzato il digiuno da vittorie in trasferta. e seconda vittoria di fila. La terza nelle ultime quattro partite. La Vibonese ha svoltato.