Tante occasioni ma poca concretezza per la squadra di Longo, che nel finale sfiora il pari con Gomez e un autogol mancato. La crisi di risultati continua

Il Crotone non riesce a rialzarsi. Allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni la squadra di Longo incassa un’altra sconfitta, la seconda consecutiva, piegata 1-0 da una Cavese più cinica e concreta. Un risultato che pesa, perché i rossoblù tornano a casa a mani vuote dopo una prestazione che, pur in crescita nella ripresa, non ha prodotto i frutti sperati.

La partita si mette subito in salita: dopo appena tre minuti, Munari trova il varco giusto in area e con un destro secco batte Merelli. Il Crotone accusa il colpo e fatica a reagire. I pitagorici provano a tenere il possesso, ma la manovra resta lenta e prevedibile, con Boffelli che chiude il primo tempo praticamente inoperoso. Solo qualche accenno di ripartenza, ma nessuna vera occasione per impensierire la retroguardia campana.

Nella ripresa Longo corre ai ripari inserendo Stronati, Cargnelutti e Vinicius. Cambiano ritmo e atteggiamento: il Crotone alza il baricentro, prova ad affondare con la velocità di Maggio e Zunno, ma la precisione sotto porta continua a mancare. Il portiere della Cavese, Boffelli, diventa protagonista negando il pari in più di un’occasione.

Nel finale, il Crotone ci prova con il cuore: Gomez spreca una buona chance, poi un clamoroso colpo di testa di un difensore campano verso la propria porta costringe ancora Boffelli al miracolo. Ma non basta. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio certifica una nuova battuta d’arresto per i pitagorici, che restano in difficoltà soprattutto lontano dallo “Scida”.

Il tabellino

CAVESE: Boffelli; Luciani (34’st Piana), Cionek, Nunziata; Amerighi (23’st Fornito), Munari (38’st Barone), Awua, Macchi; Orlando (23’st Evangelisti), Sorrentino; Fusco (9’st Ubaldi). A disp.: Manzo, Iuliano, Di Paola, Suplja, Guida, Pelamatti, Maiolo, D’Incoronato, Bolcano. All. Prosperi

CROTONE: Merelli; Leo (1’st Cargnelutti), Berra, Di Pasquale, Groppelli (19’st Bruno); Sandri, Gallo (1’st Vinicius); Zunno, Piovanello (1’st Stronati), Maggio; Gomez. A disp.: Martino, Sala, Marazzotti, Guerra, Calvano, Cocetta, Vrenna. All. Longo

ARBITRO: Gauzolino di Torino

MARCATORI: 3’pt Munari (Ca)

AMMOMNITI: Macchi (Ca), Amerighi (Ca), Fusco (Ca), Evangelisti (Ca), Berra (Cr), Cionek (Ca), Longo (Ca), Cargnelutti (Cr)