Il fischietto emiliano sarà coadiuvato da Russo di Torre Annunziata e Gentile di Isernia. Match in programma domenica 7 settembre allo “Scida”

È stato designato l’arbitro che dirigerà il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, in programma domenica 7 settembre alle ore 17:30 allo stadio “Ezio Scida”, valido per la terza giornata della Serie C Sky Wifi. A dirigere l’incontro sarà Edoardo Gianquinto, della sezione Aia di Parma.

Gianquinto sarà coadiuvato dagli assistenti Domenico Russo di Torre Annunziata e Matteo Gentile di Isernia, con Alfredo Iannello di Messina in qualità di quarto ufficiale e Michele Rispoli di Locri come operatore Var.

Il Crotone arriva al derby dopo due risultati alterni: il ko interno contro il Benevento e la netta vittoria per 4-0 in trasferta contro l’Altamura. Il Cosenza, invece, ha pareggiato 2-2 nella prima giornata a Monopoli e ha poi perso 2-1 in casa contro la Salernitana.