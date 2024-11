Prima la matematica permanenza in terza serie. Poi si potrà pensare a qualcos’altro. Questo lo spirito in casa rossoblu nel giorno in cui riprendono gli allenamenti dopo la sosta natalizia. E Viscovo rientra a Crotone

Aniello Viscovo, portiere classe ‘99 è rientrato a Crotone. Il club che in estate lo aveva girato in prestito alla società del Presidente Caffo. Viscovo ha già lasciato Vibo ed ha raggiunto la città pitagorica. Il suo futuro sarà in Serie D con la maglia dell’Avellino. La US Vibonese Calcio ringrazia il giocatore di Massa di Somma per la disponibilità dimostrata augurandogli le migliori soddisfazioni professionali.

Contestualmente il club rossoblu comunica la promozione in prima squadra del giovanissimo Domenico Zampaglione, classe 2002. Da oggi è agli ordini di Nevio Orlandi ed il suo staff. Per tutta la seconda parte della stagione si allenerà al fianco del numero uno Riccardo Mengoni