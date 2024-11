La Palmese si illude al “Luigi Razza”. Male tutte le altre: Cittanovese ed Isola kappaò. Pareggia il Roccella

Buona la prima per Nevio Orlandi. Il neo trainer della Vibonese (è salito in sella al club rossoblu solo sabato) esordisce con una vittoria e per la squadra rossoblu si apre un’autostrada in classifica. I monteleonesi soffrono ma poi risorgono. La Palmese inizia bene, passa in vantaggio (a dire il vero nell’unica occasione vera creata) con l’inzuccata di Di Dionisio, ma poi crolla. A far calare le ali ai neroverdi è una Vibonese rientrata in campo molto più cinica e spietata nella ripresa. Prima Silvestri pareggia i conti sull’assist (l’ennesimo) di Tito, poi Bubas mette la freccia lanciato in porta da Sowe. Il “Razza” torna ad intonare cori per i rossoblu e la Vibonese cala anche il tris. Lo firma Allegretti, sempre lui, all’ottavo centro in campionato.



Le altre calabresi

Nelle altre sfide, male tutte le altre. L’unico a sorridere a metà è il Roccella che blocca sullo 0-0 la Sancataldese. Malissimo Cittanovese ed Isola Capo Rizzuto. I reggini cadono, a sorpresa, in casa contro il Portici. Mentre i crotonesi ci mettono il cuore ma non basta contro il Troina, vincente 2-1.