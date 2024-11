Prima contro terza: al Luigi Razza di Vibo Valentia andrà in scena il big match del turno infrasettimanale tra Vibonese e Scafatese. Un’occasione importante per gli uomini di Facciolo, che con una vittoria possono agguantare l’attuale capolista e candidarsi ufficialmente alla corsa per la promozione diretta.

Il settimo turno ha regalato delle sorprese alla Reggina, l’ottavo serve a dare delle conferme. Complici i pareggi di Scafatese e Vibonese e la sconfitta del Siracusa, Barillà e compagni hanno recuperato terreno dalle primissime posizioni. La trasferta di Enna è per gli uomini di Pergolizzi una prima prova del nove per testare la continuità di una squadra che fatica ancora a trovare la propria strada.

Non vuole fermarsi qui il Locri-show targato Ciccio Cozza: dopo le vittorie contro Sambiase e Siracusa, condite dal quinto posto in classifica, gli amaranto saranno ospitati al Bellucci di Pompei per il tris. Impegno casalingo, invece, per il Sambiase: gli uomini di Morelli vogliono dare un senso al pareggio contro la Scafatese e andarsi a prendere tre punti preziosi contro il Castrumfavara.

Il programma

Akragas-Ragusa

Pompei-Locri

Licata-Città di Sant’Agata

Nissa-Sancataldese

Paternò-Nuova Igea Virtus

Sambiase-Castrumfavara

Siracusa-Acireale

Vibonese-Scafatese

Enna-Reggina

La classifica

Scafatese 17

Siracusa 15

Vibonese 14

Reggina 13

Locri 12

Nuova Igea Virtus 11

Città di Sant’Agata 10

Pompei 9

Sambiase 9

Paternò 9

Enna 9

Castrumfavara 8

Nissa 7

Ragusa 7

Sancataldese 7

Licata 5

Acireale 5

Akragas 4