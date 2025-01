La prima punta rossoblù torna al goal, realizzando la doppietta che stende il Locri. Due goal importanti anche per il fantasista aretuseo (4-1 contro la Nissa) e per il centravanti belga (2-1 contro il Ragusa)

La 20esima giornata del campionato di Serie D ha visto il rilancio della Vibonese, che aveva vinto solo una delle ultime quattro partite (4-0 alla ripresa contro la Nissa). Nel derby contro il Locri si esalta Fabio Alagna, che sigla un goal per tempo e mette nei guai i conterranei, che rimangono un punto sopra la zona play-out. 2 -0 al “Razza” e Vibonese sempre a -9 dal Siracusa.

Rallenta, invece, il Sambiase: dopo otto successi consecutivi e una striscia immacolata lunga 13 partite, i giallorossi vengono fermati in casa dal Pompei. Campani avanti con De Martino, pareggia Zerbo (che va, così, in doppia cifra): 1-1 al “D’Ippolito” e Sambiase raggiunto dalla Reggina.

La truppa di Trocini prosegue infatti la sua rimonta, battendo 3-0 il Sant’Agata con reti di Barillà – che questa volta non sbaglia dagli 11 metri – Renelus e Barranco, che sembra finalmente essersi sbloccato.

Amaranto a -3 dal Siracusa, vincente tra le mura amiche contro la Nissa: 4-1 con reti di Di Paolo, Russotto (doppietta) e Sarao.

Vince anche la Scafatese, che batte a domicilio il Licata grazie a due sussulti di Neglia e Molinaro. Chiudono il quadro l’importante vittoria dell’Acireale sul Ragusa (2-1), il colpo esterno del Favara ad Agrigento (0-1) e i pareggi tra Enna e Igea Virtus (2-2) e Paternò e Sancataldese (1-1).

La top 3 di LaC Sport

Non segnava da diverse settimane, ritrova il sorriso in un appuntamento importante: Fabio Alagna decide il derby contro il Locri con una doppietta da attaccante vero. Il primo di testa, il secondo in tap-in. A mister Facciolo sono mancati tanti i suoi goal, ora spera che il suo “nove” si sia sbloccato.

Da giovanissimo era considerato un grande talento, con il tempo il suo appeal è un po’ sbiadito ma la qualità è rimasta e, seppur a intermittenza, si vede. Torna al goal, con una doppietta, Andrea Russotto e il primo di questi è una vera magia. Due ricami fondamentali per il Siracusa, che liquida 4-1 la Nissa.

Se l’Acireale sta pian piano risalendo, gran parte del merito è di Benjamin Mokulu: la doppietta contro il Ragusa permette ai granata di ottenere tre punti fondamentali in ottica salvezza.