Nel girone delle calabresi spicca il derby fra il Castrovillari e il Rende. La capolista Cittanova in casa e il San Luca in trasferta

È un torneo che procede a singhiozzi quello di Serie D. In tutta Italia sono ben 33 le gare rinviate per motivi precauzionali legati al covid e due di queste riguardano il girone I. Questa volta sarà il Roccella a restare a riposo forzato. Non si giocherà, infatti, la partita con il Troina, i cui calciatori sono in attesa di conoscere l’esito dei tamponi. Per lo stesso motivo non si disputerà l’incontro tra la Gelbison e il Città di S.Agata.

Intanto la capolista Cittanova torna a scendere in campo fra le mura di casa. Sulle ali dell’entusiasmo, i giallorossi di Pietro Infantino attendono il Licata per proseguire la striscia vincente e per continuare a sognare in vetta alla classifica. Anche stavolta si fa affidamento su Silenzi per perforare la retroguardia ospite. Il centravanti del Cittanova è in vetta alla classifica dei marcatori assieme a Maggio del Santa Maria Cilento con quattro reti.

Dopo lo stop, torna in campo il San Luca. Per la squadra di Francesco Cozza ci sarà da affrontare la partita con il Dattilo, club che potrebbe raccogliere l’eredità del Trapani.

Un incontro aperto a qualsiasi risultato, anche perché il San Luca targato Cozza gioca in maniera aperta e sbarazzina.

La quinta giornata del campionato registra quindi il derby tra il Castrovillari e il Rende. I rossoneri del Pollino puntano ancora sulle reti di Corado (tre centri finora), mentre i biancorossi di Caruso sono a caccia della prima vittoria.

Sempre domenica, inoltre, riflettori sul derby tra l’Acr e il Messina Fc. Due squadre candidate alla promozione diretta in Serie C.

Ma ecco il quadro completo della 5ª giornata:

Cittanova - Licata

Castrovillari - Rende

Acireale - Biancavilla

Dattilo - San Luca

FC Messina - ACR Messina

Gelbison - Città Sant’Agata rinviata al 04/11

Paternò - S. Maria Cilento

Roccella - Troina rinviata all’11/11

Rotonda - Marina Ragusa