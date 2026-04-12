Si sta per completare un'altra stagione del campionato di Serie D (girone I) e con le pagine più importanti che verranno scritte in queste ultime quattro giornate, a partire da questa appena trascorsa. Ecco allora come è andata la trentunesima giornata, dopo il week end di Pasqua, e soprattutto il bilancino delle quattro calabresi coinvolte: Reggina, Sambiase, Vigor Lamezia e Vibonese.

Le gare della domenica

L'ultimo mese di campionato, per la Reggina, può valere quanto gli ultimi sette poiché si potrebbe riscrivere il destino calcistico. La formazione amaranto torna da Gela con tanto rammarico, con un pareggio a reti bianche e con un saluto forse definitivo al primo posto. I ragazzi di mister Torrisi non vanno oltre lo 0-0 in terra siciliana nonostante una gara ampiamente dominata ma i locali hanno retto bene. Probabilmente è il pareggio più pesante e amaro della stagione.

Era il momento di forma più brillante per il Sambiase che, al match in casa dell’Enna, arriva con alle spalle quattro vittorie consecutive. La corsa giallorossa però si ferma (almeno parzialmente) proprio a Enna, dal momento che i siciliani tentano di fare lo sgambetto: iniziale vantaggio, a inizio ripresa, di Distratto. Nel finale la formazione di mister Lio trova un prezioso pari che rallenta, ma non compromette, la corsa per un posto playoff.

Contava soprattutto per il blasone il match della Vigor Lamezia contro il Savoia. I lametini, già ampiamente tranquilli in classifica, ospitavano la compagine campana in piena corsa per il primo posto e che di fatti ha avuto la meglio: non è stato proprio scontato però il match, basti pensare che i lametini avevano trovato addirittura il vantaggio dopo solo un quarto d’ora grazie a Spanò. I campani però non demordono e prima pareggiano con Favetta e poi, in pieno recupero, arriva il tacco dell’austriaco Nussbaumer che regala non solo i tre punti ma anche il primo posto condiviso.

Rinviata infine la gara tra l’Igea Virtus e la Vibonese. A Barcellona Pozzo di Gotto, infatti, era troppo forte il vento di scirocco che ha investito lo stadio d’Alcontres e costringendo appunto il direttore di gara al rinvio.

I risultati

GELA-REGGINA 0-0

VIGOR LAMEZIA-SAVOIA 1-2 (14' pt Spanò, Favetta, 45' Nussbaumer

ENNA-SAMBIASE 1-1 (5’ st Distratto)

IGEA VIRTUS-VIBONESE rinv.

La classifica

Nissa 60

Savoia 60

Reggina 54

Atl. Palermo 54

Gelbison 51

Igea Virtus (-5) 49*

Sambiase 48

Milazzo 43

Gela (-1) 42

Enna 37

Vigor Lamezia 36

Ragusa 32

Acireale (-1) 31

Castrum Favara 31

Vibonese* 31

Messina (-14) 27

Sancataldese 27

Paternò 19